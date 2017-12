¡Cuidado con estas estafas ‘navideñas’!

(NOTICIAS YA).- Las estafas por correo electrónico son una amenaza constante a la ciberseguridad, por lo que los usuarios de internet debemos tener mucho cuidado al realizar nuestras actividades, especialmente con correos y enlaces “sospechosos”.

Una época muy importante para los estafadores es la temporada navideña, pues usan palabras o conceptos de esta temporada para atrapar más fácilmente a las víctimas. Estas son algunas de las tácticas que pueden utilizar.

Mensajes de “Secret Santa”: a menos de que hayas entrado a un intercambio de regalos en la oficina o con tus amigos, es muy poco probable que alguien extraño o no identificado tenga un regalo para ti, por lo que no debes abrir estos mensajes ni los enlaces que pudieran contener.

Certificados de regalo: los más comunes son los de Apple o iTunes, pero aplica para cualquier marca. La mayoría dice que cierta persona te envió un certificado de regalo. No abras el enlace para cobrarlo sin antes checar con la persona que supuestamente lo envió.

Tarjetas con enlaces equivocados: si el enlace no coincide con la página oficial de la compañía (una simple búsqueda en Google despejará esa duda), no lo abras.

Regalos a cambio de contestar encuestas: muchos sitios de encuestas son fraudulentos, y responderlas es una forma muy fácil de robar información personal.

Enlaces a grandes ofertas, cupones o descuentos: algunas promociones increíbles que no son promovidas por la tienda en cuestión suelen ser fraudes.

Cancelaciones de depósitos: si tu banco te notifica que fue cancelado un depósito a tu cuenta, no des clic en el enlace y llama al banco para verificar si esta información es correcta.

Error en la entrega de un paquete: no abras un enlace si te llega un correo que diga que un paquete que estás esperando no ha podido ser entregado. Contacta en su lugar al proveedor del servicio (UPS, FedEx, etc.) o a la oficina de correos.

Confirmación de vuelos, cambios a reservaciones: estos supuestamente son enviados por aerolíneas u hoteles e invitan a visitar un enlace. No lo hagas y mejor comunícate por teléfono con la empresa.

Peticiones por parte de organizaciones de caridad: esto le pasa principalmente a personas que hablan sobre este tipo de organizaciones en redes sociales. Confirma vía telefónica si tu donación se estaría realizando realmente a la organización indicada y no a un estafador.

Trabajos desde casa: seguramente querrás un dinero extra durante las fiestas. Asegúrate de que envíes tus datos a una compañía confiable.

Protector de pantalla navideño: descargar estas imágenes en ocasiones trae consigo software malicioso, o malware.

Problemas en el extranjero: los estafadores revisarán quiénes de tus amigos está de vacaciones en el extranjero, y te pedirán depositarles dinero pues el suyo “fue robado”.