El congresista Kihuen niega las acusaciones de acoso y no se resigna

(NOTICIAS YA).- El congresista Ruben Kihuen enfrenta serias acusaciones por parte de la ex directora de finanzas de su campaña, Samantha.

Ella denunció acosos de Kihuen en varias ocasiones durante la campaña, motivo por el cual decidió renunciar a su puesto.

La mujer de 25 años declaró que en dos ocasiones Kihuen le tocó los muslos sin su consentimiento. En ese momento, Samantha decidió reportarlo ante el Comité Congresional de Campañas Demócratas.

Ante lo ocurrido, el comité pidió la renuncia del congresista.

“El miembro del personal en cuestión era muy valiosa en mi equipo. Me disculpo sinceramente por cualquier cosa que yo le haya dicho o hecho la cual la hizo sentir incómoda. Tomo este asunto en serio ya que no es indicativo de quien soy, pero quiero dejar en claro que no recuerdo ninguna de las circunstancias que ella describe”, dijo Kihuen en su declaración.

Lucy Flores, ex-asambleísta, que trabajó con Kihuen en la legislatura y que además fue su contrincante en las elecciones primarias, también dio su declaración.

“Yo le creo a ella, especialmente porque yo conozco personalmente su reputación, lo he visto en persona cómo se comportaba en maneras inapropiadas con mujeres jóvenes y que la verdad, esto no me sorprende para nada… la realidad es que él debe dejar ese puesto”, dijo Flores.

Por otra parte, la senadora Catherine Cortez Masto dijo que “apoya una investigación completa, justa y oportuna en contra del congresista Kihuen y cualquier otro miembro del Congreso”.

El Partido Demócrata de Nevada declaró: “aplaudimos a Samantha por el valor de compartir su historia… una política de cero tolerancia para el acoso sexual significa responsabilizar a nuestros líderes. Estamos decepcionados ante estas acusaciones contra el congresista Kihuen y apoyamos una investigación, no hay excusa para esta conducta en nuestro partido”.