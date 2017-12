¿Qué tan cierto es que la joven iraní se sometiera a 50 cirugías?

(NOTICIAS YA).-La semana pasada, millones de personas quedaron impresionadas con la historia de Sahar Tabar, una joven iraní que presuntamente se sometió a 50 cirugías plásticas, todo con el fin de lucir igual a su ídola, Angelina Jolie.

Para muchos no fue solo la apariencia de Sahar la que dejaba boquiabiertos a muchos, sino el número de operaciones por las que supuestamente había tenido que pasar.

VIDEO: Joven se realiza “50 cirugías” para parecerse a Angelina Jolie

La historia se viralizó y decenas de medios internacionales reportaron el caso. Muchas veces, la única referencia y fuente de información eran las fotos de Sahar y el medio belga que fue quien, inicialmente, puso la cifra de cirugías en los encabezados.

No obstante, tras la fama que ha alcanzado, de la noche a la mañana, Sahar, la página web Snopes se ha dado a la tarea de revisar qué tan cierto es que en cinco decenas de ocasiones la adolescente ha pasado por el bisturí.

Varias inconsistencias en la historia hacen dudar la versión por todos conocida. Tal y como comentamos la semana pasada, para algunos, aunque tal vez sí pasó por varias cirugías, no todo su look depende de ello.

Para muchos Sahar usa prostéticos para lucir así.

Esta hipótesis surgió de la supuesta diferencia en la posición de sus mejillas y nariz en varias fotos, no obstante, reporta Snopes que un post de la joven, cuya cuenta de Instagram ya fue eliminada o bien puesta en modo privado, refuerza esta idea.

“La foto que tanto analizan no me gusta pero la conservé. No tuve 50 cirugías. Las personas que me critican deben vivir en el siglo 18 y no conocen la tecnología y el maquillaje“, dijo presuntamente la joven.