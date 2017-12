ICE detiene a inmigrante por hablar con la prensa

(NOTICIAS YA).- Un hombre de origen mexicano asegura que fue detenido por oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras hablar con la prensa sobre la sospechosa deportación de su novia hace meses.

De acuerdo con Newsweek, Baltazar Gutiérrez indicó al Seattle Times que autoridades de ICE mencionaron una entrevista específica en la que participó cuando lo detuvieron la semana pasada.

“Eres el del periódico. Mi supervisor me dijo que te encontrara por lo que salió en el periódico”, asegura el hombre de 35 años respecto a lo que le dijo uno de los agentes.

Gutiérrez, quien trabaja en la cosecha de almejas en Willapa Bay, Washington, asegura que fue blanco de persecución por hablar con dos medios locales después de que ICE detuviera a su novia en junio pasado. En uno de los artículos, era identificado solamente por su apodo, “Rosas”.

ICE asegura que este tipo de acciones de represalia no forma parte de sus políticas oficiales.

“ICE hace valer leyes migratorias específicamente y cumpliendo con la ley federal y la política de la agencia, y en ocasiones, ejerce la discreción fiscal cuando las circunstancias de un caso en particular tiene atenuantes como el cuidado de niños o la condición médica de un extranjero”, indicó en un comunicado que no hizo referencia al caso particular de Gutiérrez.

El hombre dice que Gladys Díaz fue arrestada por dos agentes de ICE que respondieron a su anuncio en Craiglist sobre la venta de una piñata, tras lo cual la citaron en un estacionamiento, donde procedieron a detenerla por estar en el país de forma ilegal.

Los dos hijos de la pareja presenciaron el arresto. Cuando los oficiales devolvieron a los menores a casa con Gutiérrez, éste presuntamente cuestionó: “¿por qué no nos llevan a todos?”

Baltazar Gutiérrez permanece detenido, sin posibilidades de pagar su fianza de 25 mil dólares y sin una fecha para presentarse en corte, además de que no se le han fincado cargos.