Krogers retira del mercado agua purificada para bebés por posible moho

(NOTICIAS YA).- La empresa “The Croger Company”, ha retirado del mercado 6 meses activos del agua purificada “Comforts for Baby” con fluoruro agregado, tras descubrir posible moho en el producto.

Kroger, la cadena de supermercados más grande en el país que opera en las tiendas King Soopers y City Market, probó el agua después de recibir quejas de los clientes y encontró una contaminación de una especia de moho llamada “talaromyces penicillium”.

Según la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en ingles), además de una reacción de fiebre a las alergias del moho, inhalar o tocar las esporas de moho, puede irritar los ojos, la piel, nariz, garganta y los pulmones, incluso en personas que no sean alérgicas a ellos.

La FDA también informó que los niños con VIH u otras condiciones inmunológicas, podrían estar en riesgo.

El agua contaminada fue vendida en contenedores claros de un galón. Sin embargo, según la FDA el moho no es necesariamente visible en los galones.

El retiro afecta galones de agua purificada “Comforts for BABY” con fluoruro, con fechas de caducidad del 26 de abril del 2018 al 10 de octubre del 2018.

Además de los supermercados de la compañía Kroger, los productos también se vendieron en tiendas afiliadas como Food 4 Less, Jay C Food Plus, Payless Super Market y las tiendas Ruler.

Kroger retiró el producto del mercado, así como también de los estantes de sus tiendas.