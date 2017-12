VIDEO: Luchador de MMA avienta a su hija por los aires con una patada

(NOTICIAS YA).- Un luchador profesional de Artes Marciales Mixtas compartió en redes sociales un video en que muestra cómo entrena con su hija de 8 años, quien prácticamente sale volando por el aire tras recibir una poderosa patada, y ha desatado una polémica.

El pequeño video publicado por Richard Abraham muestra a la pequeña agarrando un domi, una almohadilla especial para artes marciales, que coloca en su cuerpo preparándose para recibir la patada de su padre.

Él le pregunta a la pequeña si está segura y tras la respuesta afirmativa de la menor da una tremenda patada que la saca volando y la hace azotar en el suelo.

Aunque la caída de la niña se ve impresionante, ella simplemente suelta una carcajada mientras su padre se acerca riendo para levantarla.

El luchador, conocido como “Maximus”, probablemente no utilizó toda su fuerza para dar la patada y en su publicación escribió que estaba pasando tiempo con su hija.

Sin embargo, en redes sociales las opiniones se dividieron y algunos de sus seguidores criticaron fuertemente las imágenes.

“Qué demonios está mal contigo, podrías fácilmente romper su pierna o peor con esa patada”, le decía uno de sus seguidores.

Algunos también destacaron que la niña no llevaba ningún tipo de protección. Pero cabe destacar que el domi sirve para disminuir la fuerza de impacto, aunque no la de empuje; es decir, el golpe no le dolió aunque salió impulsada con fuerza.

Otros más lo defendieron destacando que él es un profesional y que de ninguna manera tendría la intención de lastimar a su hija.

Abraham, profesional de kickboxing y Muay Thai, cuenta con un historial de doce victorias y cinco derrotas. En agosto protagonizó su última pelea en el Glory 44 de Chicago.