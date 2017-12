Clay “no tuvo piedad de Karla ni de Yadira” reclama familia tras condena

(NOTICIAS YA).- Momentos después de escuchar la sentencia de Bryan Clay en la corte el martes, varios quedaron inconformes con la decisión final de cadena perpetua tomada por el juez.

LEE: Bryan Clay sentenciado de por vida por asesinatos de madre e hija en LV

El día de ayer el jurado decidió condenar a Clay a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional de forma unánime por matar y abusar sexualmente a una madre de Las Vegas y a su hija de 10 años. Sin embargo, Gaudia Martínez, cuñada de la fallecida Ignacia Yadira Martínez y tía de la menor Karla, no quedó conforme con la decisión del jurado.

“Yo no estoy tranquila porque no pienso que eso fue justicia en la Tierra, esta persona pidió una segunda oportunidad para poder ver crecer a su hija, ¿acaso él le dio una oportunidad a Karla para que mi hermano la vea crecer?… No…. Él no tuvo piedad ni misericordia de Karla ni de Yadira”, dijo Martínez.

LEE: Bryan Clay sube al estrado en llanto y da su versión de los hechos

Su hermano no pudo estar presente en la corte, a pesar de que aclaró que él debería estar tranquilo, aún queda un sentimiento de injusticia ante la decisión.

“Aquí en la tierra para nosotros eso no basta”, dijo Martínez, ya que exigía la pena de muerte del asesino y violador de su cuñada y sobrina.