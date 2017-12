Restaurante despide a mesero que fue insultado por un cliente

(NOTICIAS YA).- Una sucursal del bar Hickory Tavern ha creado polémica tras despedir a un empleado después de que este denunciara un ataque homofóbico por parte de un comensal.

De acuerdo con el sitio especializado Grub Street, el empleado fue despedido de una sucursal en Charlotte después de difundir en Facebook la fotografía de la factura en la que el cliente insultó al sujeto que lo atendió.

“Nuestro mesero gay me dio ganas de vomitar la comida. Arruinó mi experiencia esta noche. No regresaré”, dice el recibo con tinta. El mesero, quien no ha sido identificado excepto por el “Justin S.” en la factura, compartió la imagen con los datos del cliente cubiertos y acompañado del mensaje: “por favor lean la ignorancia”.

VIDEO: Actriz porno muere tras recibir acoso por presunta homofobia

La publicación se esparció a través de internet y eventualmente llegó a la empresa, quien comunicó al joven que una política le prohíbe publicar recibos de tarjeta de crédito en internet, por lo que fue despedido.

“Condenamos fuertemente los insultos dirigidos a uno de los miembros de nuestro equipo por parte de un comensal en el recibo de la tarjeta de crédito… (pero) también valoramos la privacidad de nuestros clientes”, dijo la compañía en un comunicado al Charlotte Observer.

El mesero presuntamente eliminó la publicación pero una amiga suya la siguió compartiendo en Facebook con el objetivo de encontrarle un nuevo empleo.

La publicación obtuvo gran apoyo de los internautas, quienes reconocieron el error del muchacho pero lo consideran un excelente y amable trabajador.

LEE: Mesera reacciona a mensaje racista de comensales

El establecimiento dijo también al Charlotte Observer que trató de ofrecerle al mesero el empleo de vuelta debido a que posiblemente no entendía la política de confidencialidad de la compañía, pero aparentemente lo rechazó.