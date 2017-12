Dreamers se manifiestan al exterior de la oficina de Will Hurd

(NOTICIAS YA).- Cada día son más de 120 jóvenes los que pierden su permiso de DACA, por lo que se cree que para marzo serán 20 mil los jóvenes que tendrán un futuro incierto en este país.

Con el lema de sin papeles sin miedo, jóvenes se manifestaron al exterior de la oficina del congresista Will Hurd ubicada en socorro.

“Demandarle a Will Hurd que mañana no vote por el presupuesto de fin de año si no va incluido un Dream Act limpio” aseguro Roberto Valadez un dreamer.

“De hecho este lunes firmo una carta junto con otros 33 republicanos de la casa urgiéndole a Bob Ryan que tome acción legislativa antes de fin de año, así es que esperemos que pase eso y pues ya es un paso adelante”.

Y es que ni las bajas temperaturas fueron impedimento para que dreamers y miembros de diferentes organizaciones exigieran una solución dentro del financiamiento de gobierno que se cree pudiera ser aprobado este viernes.

“El frio no se compara con la incertidumbre y el miedo que esas personas tienen, y mientras podamos hacer algo hay que poner nuestro granito de arena” dijo Valadez.

Noeli Favela, una estudiante de preparatoria que tiene toda su vida en este país, ha vivido en incertidumbre desde la decisión de poner fin el programa de acción diferida, ya que no sabe si podrá obtener el futuro que desea.

“Es mucho miedo me da mucho miedo porque quiero estudiar, quiero trabajar también, quiero hacer algo con mi vida y la única cosa que me está deteniendo es que no tengo papeles si no pasan el Dream Act yo no sé qué puedo hacer” aseguro Favela.

Por su parte, los jóvenes soñadores aseguran que continuaran manifestándose hasta obtener una solución, incluso viajaran a la capital del país el próximo 16 de diciembre.

Reportando para Noticias Ya, Priscilla Rios, Univisión.