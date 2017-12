Eventos de fin de semana en Denver

(NOTICIAS YA).- Para este fin de semana te presentamos los mejores eventos en la ciudad. Te damos opciones para que puedas informarte y aprovechar al máximo.

Estas cordialmente invitado a “DENVER SANTA CLAUS SHOP” Un juguete para cada niño y niña. Un taller para hogares con niños que nacieron después del primero de enero del 2006. El evento se llevara a cabo de 10 a.m. a 3 p.m., en el 2150 S. Monaco Parkway, Denver. Los siguientes días:

-Viernes 8 de diciembre – Apellidos de la A a la G

-Sábado 9 de diciembre – Apellidos de la H a la M

-Lunes 11 de diciembre- Apellidos de la N a la S

-Martes 12 de diciembre- Apellidos de la T a la Z

Por 27 años Zoo Lights ha alumbrado la temporada de fiestas y este año viene con luces interactivas y más divertidas. Las populares luces del zoológico se iluminaran del primero al 31 de diciembre de 5:30 p.m. a 9 p.m. Más de 60 acres de un safari iluminado con 130 esculturas. Como siempre los pequeños podrán tomarse fotos con Santa Claus y habrá demostraciones de animales, cantantes villancicos, comida festiva y la popular celebración de fin de año en el zoológico. Para más información visita su página web o comunícate al 720-337-1400.

Estas invitado a un clase donde podrás entender mejor los servicios y funciones del Departamento de Policía de Denver y mejorar tu interacción con las autoridades. Oficiales de la policía trataran temas como reglas de tránsito, conducir bajo la influencia del alcohol, drogas, abuso de menores, violencia doméstica y más. No es necesario registrarse y las clases son completamente gratis y en español. Las clases se llevaran a cabo el 17, 18 y 19 de diciembre de 5 p.m. a 8 p.m. en St. Charles Recreation Center, 3777 N. Lafayette St. Para más información, comunícate como Rosa Vergil al 303-910-8667.

El Consulado General de México en Denver en conjunto con Justice and Mercy Legal Aid Clinic, te presentan en TALLER DE NATURALIZACIÓN. Si eres mexicano y crees que calificas para la ciudadanía, te invitamos a venir con toda tu documentación al taller de naturalización para recibir ayuda gratuita de abogados de inmigración. Este evento se llevara a cabo el sábado 16 de diciembre a las 10 a.m., en JAMLAC 913 N. Wyandot St., Denver CO. 80204. Para apartar tu lugar comunícate al 303-839-1008. Para más información visita su página web.

La exposición temporal de dinosaurios máximos, ha sido inaugurada en el Museo de Ciencia y Naturaleza en Denver. Ven a presenciar algunos de los fósiles más espectaculares hallados en los últimos años. Por haber evolucionado en aislamiento, los descubrimientos en África, Sudamérica y Madagascar son algunas de las criaturas más extrañas que jamás conocerás. Tu boleto de entrada general incluye la entrada a la exposición. El museo te estará presentando esta exposición desde ahora hasta el 15 de enero del 2018. Para más información visítanos en la siguiente página web:

