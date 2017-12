FOTO: Nacimiento en iglesia menciona los peores tiroteos en EE.UU.

(NOTICIAS YA).- Con su versión de la tradicional representación del nacimiento de Jesús, una iglesia católica de Massachusetts busca crear una discusión respecto a la paz y al control de armas.

De acuerdo con Huffington Post, la pequeña parroquia de St. Susanna en Dedham montó un nacimiento con los elementos usuales: ángeles, reyes magos, la virgen María, su esposo José y el hijo de ambos, Jesús.

Sin embargo, en esta escenificación de la primera Navidad para los católicos se encuentra un listado con los peores tiroteos masivos en la historia de Estados Unidos, acompañado del mensaje: “si tan solo supieras las cosas que constituyen la paz”.

La meta de esta instalación es motivar a la gente a hacer lo necesario para evitar que este tipo de ataques sigan ocurriendo, dijo el sacerdote Stephen Josoma a la estación local WFXT.

“Esta no es la imagen de paz navideña que queremos en la mente de la gente por los años venideros. No puede ser de esta forma para siempre. Tiene que cambiar”, consideró el religioso, quien se dijo consciente de que la representación no será bien aceptada por todos los feligreses, a quienes pide mantener la mente abierta.

El nacimiento tiene pocos días instalado, pero algunos de los visitantes han reaccionado favorablemente.

“Lo puedes interpretar de distintas maneras. Es solo para llamar la atención. Realmente obliga a la gente a pensar”, expresó Pat Ferrone.