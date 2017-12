Presentadora de TV alega que Trump intentó besarla

(NOTICIAS YA).- La expresentadora de televisión Juliet Huddy reveló que el ahora presidente Donald Trump intentó besarla hace más de 10 años en un elevador de la torre que lleva el nombre del magnate.

De acuerdo con Hollywood Reporter, Huddy realizó una aparición esta semana en el programa “Mornin’!!! w/ Bill Schulz” y narró que el republicano se acercó para besarla después de haber ido a comer juntos.

De acuerdo con la versión de la exconductora de Fox, el incidente sucedió en 2005 o 2006, alrededor del tiempo en que Trump se casó con su actual esposa, Melania.

“Me dijo adiós en un elevador mientras su guardia de seguridad estaba allí. En lugar de besar mi mejilla, se acercó más para besarme. No estaba ofendida, solo (pensé): ‘oh, Dios’”, contó Huddy.

La comunicadora dijo que en ese entonces no se sintió amenazada pero que fue un “momento extraño”. “No intentó otra cosa después de eso, y nunca estuve sola con él”, agregó.

La mujer dijo que, años después, Trump visitó su programa y habló del incidente en tono de broma, admitiendo al público presente: “traté de seducirla pero me rechazó”.

“En ese entonces no resulté ofendida. Pensé que era un hombre soltero que se acercó para un beso. Pero ahora he madurado y creo que le diría que no. Entonces era joven y estaba impresionada. Pensé que tal vez no había sido su intención, pero estaba excusándolo”, continuó Huddy.

La Casa Blanca negó las acusaciones.

Cabe destacar que la grabación de Trump haciendo comentarios sexistas e inapropiados detrás de cámaras del programa “Access Hollywood” data del mismo periodo que señala Huddy. Desde entonces, más de una docena de mujeres han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada.