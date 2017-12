Endeudarse en navidad, la peor idea para la cartera

(NOTICIAS YA).- Endeudarse en navidad es muy mala idea si pensamos en cumplir nuestros propósitos de año nuevo, pues hay muchas tentaciones y ofertas que posiblemente no necesites y puedes obviar o evitar a toda costa.

Tome en cuenta estos 8 consejos que te ayudarán a controlar tus deudas. La idea que siempre debes conservar es que no vale la pena que te endeudes si el producto no lo necesitas o no lo tenías previsto, es una mentalidad que te ayudará en cualquier época del año pero en navidad más, pues vienen muchas fiestas y para cumplir tus propósitos necesitas al gran aliado: el dinero de tus ahorros.

8 Consejos para controlar tus finanzas y no endeudarte en navidad: