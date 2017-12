VIDEO: Desgarrador momento en que un oso polar camina moribundo

(NOTICIAS YA).-Imágenes capturadas por un equipo de rescate ecológico hizo que todos tuvieran que resistir el llanto, pues muestra los devastadores efectos del calentamiento global en el ecosistema.

LEE: Escalofriante, se desprendió glaciar en Chile

Un oso polar camina, moribundo, hambriento, débil y decrépito mientras busca comida. En el ambiente hay algo esencial que falta: nieve, hielo, el ecosistema natural, el hábitat de este majestuoso animal se encuentra completamente irreconocible.

Debido al calentamiento global, cada año disminuye más el tiempo que dura la nieve en las zonas gélidas, en este caso, del ártico canadiense.

Paul Nicklen, miembro del grupo Sea Legacy, quienes grabaron la escena, compartió las desgarradoras imágenes en su cuenta de Instagram.

“Todo el equipo de Sea Legacy tuvo que pelear contra las lágrimas. Así luce morir de hambre, es una muerte lenta y dolorosa“.

Aunque no se sabe con exactitud, debido a las serias y crónicas condiciones en las que observaron al oso, se sospecha que falleció apenas unas horas después de que capturaran las imágenes.

En redes sociales, Nicklen fue cuestionado por no alimentar al oso polar o ayudarlo para que su muerte no fuera tan “lenta y dolorosa”. El activista se defendió aclarando que no cargan con el equipo ni el alimento suficiente para ello, además de que en Canadá es ilegal alimentar a osos polares.