“Hay más víctimas”, la escalofriante declaración de un asesino serial

(NOTICIAS YA).-En mayo, Todd Kohlhepp se declaró culpable de siete asesinatos con el fin de evadir la pena de muerte. Fue sentenciado a cadena perpetua más 60 años en prisión.

A más de un año después del dramático rescate de una de sus víctimas y tras meses de especulaciones e investigaciones del caso, seis palabras dan escalofríos:

La escalofriante revelación forma parte de una carta que el asesino serial envió al diario Spartanburg Herald, reporta Washington Post. En ella da razón de que son muchos más los cuerpos enterrados en el historial del agente de bienes raíces.

“Traté de advertir a los investigadores, y le dije al FBI, pero no me hicieron caso. No se trata de sumar, sino de multiplicar. Sale del estado y sale del país (gracias a mi licencia de piloto)”, continúa la macabra confesión.