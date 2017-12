Llevan al Domo IMAX del CECUT espectáculo en láser de los Beatles

(NOTICIAS YA).-Dentro del marco de la conmemoración del aniversario luctuoso de John Lennon, el Centro Cultural de Tijuana, CECUT, ofrecerá de nuevo el espectáculo visual en láser de los Beatles.

Con la temática entorno a Sgt. Pepper’s Lonley Hearts Club Band, éxitos como Lucy in the Sky with Diamonds y With a Little Help from my Friends, resonarán en el domo IMAX del CECUT.

Un espectáculo para todas las edades y los gustos musicales que seguro encantará, al igual que otras entregas musicales que han fascinado a los tijuanenses.