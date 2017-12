“Mantengamos Nuestros Sueños Vivos”: Se reúnen por unos minutos

(NOTICIAS YA).- Una vez más la Red Fronteriza por los Derechos Humanos ha unido esfuerzos para reunir a cientos de familias en la frontera. Esta vez con un mensaje especial, exigir una reforma migratoria digna para los miles de jóvenes soñadores.

Edgar Ramírez desde Sunland Park, Nuevo México y Raúl Morales desde Ciudad Juárez, Chihuahua nos muestran como por primera vez, jóvenes que fueron deportados y soñadores de ambos lados de la frontera se saludaban e intercambiaban palabras.

Se trata del evento “Mantengamos Nuestros Sueños Vivos” donde el propósito es enviar un mensaje ante las retoricas anti-inmigrantes que actualmente afectan a miles de jóvenes en el país.

“Entonces lo que hicimos fue traerlos juntos y mandar ese mensaje conjunto de que se tienen que pasar el Dream Act, el acta de sueños y se tiene que reunificar esos Dreamers con sus familias”, comentó Fernando García de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

No solo los soñadores tuvieron esta oportunidad, también mas de 50 familias se reunieron con sus seres queridos incluso hubo quienes aprovecharon para casarse.

Ante lágrimas y muestras de cariño, familias que tenían años sin poder verse tuvieron la oportunidad de abrazarse por primera vez en un largo tiempo.

“Me sentí como feliz pero a la misma vez no tanto porque las barreras no me dejaron darles un abrazo así que se diga normal o bien”, agregó Jesús Montejo quien conoció a su padre después de 14 años.

Mientas que Verónica González vio a su hija después de 10 años, “fue una cosa bien hermosa, fue como un sueño, cerrar los ojos y abrir y ya todo se esfumo”.

Por su parte, Miriam y Rogelio optaron por contraer matrimonio. Ante la mirada de decenas de medios de comunicación unieron su amor, separados por una gran reja de acero. “No era así que lo habíamos organizado por supuesto pero las cosas pasan y no vamos a dejar que algo así nos impida para casarnos”.

Mientras tanto en Ciudad Juárez, desde Anapra también exigen al gobierno norteamericano un alto a las deportaciones y pedir una reforma migratoria integral.

“Lo que exigimos es que se unan los dos equipos tanto de Estados Unidos como de México y todas escuchar sus demandas que ellos tienen, pero también que escuchen nuestras demandas y como digo no solo soy yo hay muchísimos casos así y es devastador”, Zayra Hernandez, Dreamer deportada.

Las políticas migratorias del presidente Donald Trump, han volcado este tipo de manifestaciones donde los afectados por estas decisiones se sienten excluidos por el país donde nacieron y por el país donde ellos crecieron.

“Sí de por si tenías esa incertidumbre al ser deportado o al haber retornado por cuenta propia este hay una incertidumbre y una violencia mucho más en tu persona cuando no puedes acceder inmediatamente al sistema educativo”, Roció Antúnez.

Este acto formó parte del programa en pro de los derechos humanos conocido como “Abrazando Familias”. Para concluir con la ceremonia, cientos de globos fueron arrojados al aire como símbolo de que la unión de estas familias no sería corrompido a pesar de los muros y la distancia.