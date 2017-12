Exnovia de caníbal relata cómo él preparaba a sus víctimas

(NOTICIAS YA).- Los escalofriantes crímenes de un supuesto caníbal francés han salido a la luz y puesto a temblar a personas de todo del mundo.

De acuerdo con Infobae/SinEmbargo, Michel Lambien tiene 67 años y actualmente es juzgado por el asesinato del portero de una escuela en 2002. Sin embargo, Nicole Rossi, quien fuera su pareja sentimental, asegura que sobre Lambin recae el peso de muchos otros crímenes.

El sujeto tiene una condena previa de 18 años de prisión por un asesinato en 2004; asimismo se le atribuye otra decena de muertes desde 1983, crímenes ya prescritos.

El nuevo juicio inició el pasado 4 de diciembre en los tribunales de los Alpes-Marítimos. Rossi relató varios de los crímenes que le atribuye a Lambin, a quien también acusó de canibalismo y de ser “el mal encarnado”. “Sé que va a parecer increíble, pero él se comía pedazos de sus víctimas, con ajo y perejil”, expresó.

“Él me decía que eso no tenía nada que ver con la carne, que era un manjar”, añadió Rossi, admitiendo que ella llegó también a consumir carne humana, aunque “sin saberlo”.

La mujer relató que Lambin era un “fetichista” y solía conservar alguna parte corporal de sus víctimas. “Si no era la cabeza, eran los pies, y si no eran los pies, alguna otra cosa”, dijo la mujer que sostuvo una relación con Lambin por 25 años, hasta que lo denunció en 2005.

Rossi asegura que la primera víctima de Lambin fue un amigo de ella. Ahora teme por su propia seguridad.

“Él no es un asesino a sueldo, él es un asesino serial y si fuese liberado, no haría otra cosa que cortarme a mí en pedazos, viva; me lo dijo en Caussols”, narró.

El veredicto será dado a conocer el 22 de diciembre próximo. Mientras tanto, el acusado rechaza los señalamientos de su expareja.

“Todas estas tonterías que ella cuenta comenzaron en 1982, cuando vio un cráneo en mi casa en Palaiseau, y empezó a decir que era una persona que yo había matado”, aseguró.