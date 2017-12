Joven universitaria de UCF es encontrada sin vida en su dormitorio

(NOTICIAS YA).- Una estudiante de 19 años de la Universidad de Florida Central fue encontrada sin vida dentro de su dormitorio universitario en la mañana del martes, según reportó el personal de la universidad.

La joven fue identificada como Alyssa Michelle Lewis, residente de Jacksonville, al momento que fue encontrada esta estaba en su apartamento ubicado en Lake Claire justo dentro del campus universitario aproximadamente a las 10:35 a.m. luego que familiares llamaran al 9-1-1 para informar que no podían ponerse en contacto con ella.

Lewis había entregado su habitación el pasado domingo ya que la mayoría de los estudiantes debían regresar a sus hogares por que el semestre de otoño terminó el sábado.

Ahora las autoridades están realizando una investigación y no han determinado las causas de la muerte, sin embargo el personal del Departamento de la Policía de UCF dijo que la muerte no es sospechosa y que no hay amenaza para la comunidad.

Las autoridades de la universidad dijeron que consejeros y defensores de las víctimas estarán disponibles para los miembros de la familia de la joven y los estudiantes que necesiten ayuda. Toda persona que necesite ayuda emocional puede comunicarse la 407-823-2811.