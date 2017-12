Latinas en Boston demandan a cadena de restaurantes por acoso sexual

(NOTICIAS YA).- Cinco cocineras hispanas en Boston, Massachusetts se pronuncian en contra de la cadena de restaurantes McCormick & Schmick, a través de una demanda por comportamientos lascivos, comentarios sexuales inapropiados y contacto no deseado.

Marta Romero, Fabiana Santos, Gladys Fuentes, Santiago Cruz y Milagros Álvarez, acusan al chef ejecutivo, a supervisores y a compañeros de trabajo de acosarlas sexualmente en varias ocasiones. “Siento que me tratan como a una prostituta, yo soy madre y merezco respeto”, expresó Santiago Cruz, una de las demandantes.

Esta queja es presentada en el Tribunal Superior de Suffolk por Fair Work P.C. y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles y la Justicia Económica, luego la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los EE. UU. (EEOC) determinara que hay motivos razonables para creer que el restaurante McCormick y Schmick ubicado en Faneuil Hall, discrimina a las mujeres.

En el documento se describe como los acusados han actuado de manera no apropiada en contra de las trabajadoras, el chef ejecutivo agarró la entrepierna de una de las cocineras para luego decirle “esta es tu comida”, también detalla cuando un supervisor fue testigo del momento en que uno de los trabajadores tocó a una de las demandantes y le dijo “Aprovecha que él no tiene dientes, el sexo oral será muy bueno, no te morderá”.

Rachel Smit de Fair Work PC, abogado de las demandantes, declaró que según la ley de Massachusetts, los empleadores son responsables cuando las personas con la autoridad de supervisión participan en acosos sexuales, incluso si el empleador afirma no tener conocimiento del incidente.

Puede encontrar una copia de la queja aquí: Complaint And Jury Demand (McCormick)