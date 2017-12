Niño le pide a Belinda que le regale una playera de su ex, Giovani

(NOTICIAS YA).- Belinda vivió un momento muy incómodo durante su visita a un hospital de niños enfermos en México como parte de las actividades que realiza su Fundación Gaia Planeta Azul.

Mientras la cantante interrogaba al pequeño Miguel sobre lo que deseaba que le trajera Santa para esta navidad y este se mostraba tímido ante Beli, se escucha la voz de alguien que no aparece a cuadro comentando: “una playera firmada por Giovani Dos Santos”

Nerviosa ante la mención del nombre del futbolista, quien fuera su pareja sentimental hace algunos años, Belinda replicó: “Uhhh esa no se puede, no te puedo traer eso, pero te puedo traer otras cosas”, sin embargo Miguel seguía sin pronunciar alguna palabra al respecto, por lo que la cantante agregó: “ay no creo que quiera eso”.