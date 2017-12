Perro asustado por los cohetes se lanza de edificio y cae sobre mujer

(NOTICIAS YA).- Un perro falleció en Colombia tras lanzarse desde el piso 11 de un edificio en medio de un ataque de ansiedad y estrés por los fuertes sonidos que producían los fuegos artificiales que estaban siendo lanzados en su comunidad.

Sultán, como se llamaba el perro, estaba solo en el departamento donde vivía con sus dueños, quienes sin imaginar lo que podía ocurrir dejaron una ventana abierta.

El perro empezó a aterrarse con los fuertes sonidos de la pólvora y tiró el extractor de humo de la cocina, rompió algunos platos y finalmente se lanzó desde la ventana del undécimo piso.

El animal murió con el fuerte impacto tras caer encima de una mujer que justo caminaba por la calle. Ella terminó hospitalizada con varias fracturas, según detalla El Espectador.

Luisa Fernanda Salazar, dueña de Sultán, dijo a Noticias Caracol: “Yo entiendo que el susto fue tan grande para mi perro, porque él hizo muchos daños”.

Apenas tenía 10 meses que Salazar había adoptado al perro junto con su esposo, John Rodríguez, quien habló de la salud de la mujer afectada.

“Tiene una lesión en el omóplato y tengo entendido que es una fisura, una fractura, no sé, no he visto radiografías ni nada de ello. Yo he estado pendiente de la muchacha”, dijo Rodríguez.

De acuerdo con medios locales, la joven ya se recupera en su casa y hasta el momento no se han presentado denuncias.

Cabe destacar, sobre todo ahora que inicia una época de fiesta, que la sensibilidad de los animales a los estímulos sonoros intensos expone a las mascotas a sufrir estrés por exceso de ruido y explosiones, según advierte el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires.

La pirotecnia aumenta en las mascotas el riesgo de lastimarse o perderse. Los animales podrían sufrir de pánico y conductas no habituales, incluso escapar o saltar para atravesar ventanas o cercos, y perderse porque se sienten desorientados por los estruendos, como en el caso de Sultán.