Restaurante de NY tenía “cuarto de violación”

(NOTICIAS YA).- Un nuevo informe asegura que un popular restaurante de Nueva York cuenta con una habitación donde presuntamente se llevan a cabo ataques sexuales y que incluso es llamado el “cuarto de violación”.

De acuerdo con The Cut, el New York Times publicó una investigación acerca de las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre Ken Friedman, copropietario del restaurante The Spotted Pig, el cual también indica que el famoso chef Mario Batali habría agredido a una mujer en dicha habitación.

El artículo asegura que Batali, quien renunció a diversos proyectos mediáticos por acusaciones de conducta sexual inapropiada, suele visitar el lugar ubicado en West Village y que acostumbra pasar al tercer piso después de la hora del cierre al público en general.

Para acceder a ese nivel VIP, se requiere invitación. Fuentes de la industria llaman a este espacio el “cuarto de violación”.

De acuerdo con el informe del New York Times, Ken Friedman reiteraba que las reglas de su restaurante no aplicaban en este espacio, donde los invitados manoseaban a las empleadas. Algunas aseguran que fueron testigos de los actos de Batali, y que su amigo el copropietario sabía de éstos.

“La señorita Jamie Seet, exgerente, dijo que durante una fiesta en 2008 intervino cuando vio en la cámara de seguridad que el señor Batali, quien estaba ebrio, estaba manoseando y besando a una mujer que aparentemente estaba inconsciente”, narra el texto.

Una de las meseras dijo al Times que solían llamar a Batali, un hombre pelirrojo, “la amenaza roja”. “Trató de tocar mis senos y me dijo que eran hermosos. Quería luchar conmigo. Cuando estaba sirviendo bebidas a su mesa, dijo que debía sentarme en la cara de su amigo”, relató la mujer.

A través de un correo electrónico, el famoso chef respondió al artículo. “Aunque no recuerdo estas historias específicamente, no hay duda de que me he portado terriblemente”, dijo.