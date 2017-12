Sorprendentes y estrictos requisitos para ser repartidor en Burger King

(NOTICIAS YA).- Al parecer Burger King está en búsqueda de repartidores de comida en España y emitió una falsa convocatoria polémica por lo especializado del perfil que buscan para dar empleo a los responsables del servicio a domicilio.

El 11 de diciembre se publicó la supuesta oferta de trabajo en la que piden a los interesados que presenten su licencia de manejo de ciclomotor de 3 años de antigüedad. Ese es el requisito más común, el resto sí están fuera de serie.

La franquicia de restaurantes ha sido severamente cuestionada por pedir a los interesados: estudios superiores, de universidad, conocimiento de historia y geografía así como aptitudes musicales para realizar la prueba de primer nivel.

Aquí un empleado de Burger King apuntando tu pedido de menu whopper, coca cola y alitas barbacoa pic.twitter.com/klVdcRWVRu — ferny the beholder (@fernyElSpameao) December 11, 2017

“No sabía que se podía cantar o jugar videojuegos mientras conduces. Lo que si sé es que podrían empezar ellos por pagar salarios dignos”, se quejó el diputado Íñigo Errejón.

Ya era hora de que te trajeran una hamburguesa a casa los del Burger King y poder preguntarle al repartidor lo que opina sobre la Generación del 98. pic.twitter.com/zcdL8UbOtq — Gran Canaria Times (@GranCTimes) December 11, 2017

En la parte de abajo del letrero aparece que el anuncio no es una oferta de empleo, sino una campaña de Marketing llamada Play for the Whopper que será revelada el miércoles 13 de diciembre en España.