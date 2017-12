VIDEO: Cantar con el espejo, el último reto viral de 2017

(NOTICIAS YA).- Podría ser el último reto viral para terminar el 2017, son videos de personas que dando la espalda al espejo cantan canciones a dos voces y hacen parecer cantar con otra persona, aunque realmente son ellos mismos los que hacen la segunda voz pero volteando al espejo. El teléfono los capta y así se graba un buen video, breve e ingenioso que ha conquistado los Instagram Stories y el Twitter.

Algunos videos se pueden encontrar bajo la frase “When you try to sing all the parts”, que podría ser “Cuando tratas de cantar todas las partes”. Usuarios de redes sociales de diferentes países han optado por cantar sus canciones preferidas de alta dificultad como Bohemian Raphsody.