VIDEO: Citada por tirar basura en Wheat Ridge tras video viral

(NOTICIAS YA).- Quedo captado en video el momento en que una mujer dejo un montón de basura en un estacionamiento de una licorería, en Wheat Ridge.

Un hombre que se encontraba en el lugar, grabó el momento y confrontó a la mujer que solo lo ignoró y se alejó en su vehículo.

El Departamento de Policía de Wheat Ridge, dijo que el incidente sucedió a las afueras de una licorería Applejack Wine and Spirits ubicado en el 3320 Youngfield St., la semana pasada.

La mujer fue citada por tirar basura y tendrá que comparecer ante un juez donde podría recibir una multa de hasta $1,000, según informo la policía de Wheat Ridge.

El video muestra al hombre que grabó el incidente, confrontando a la mujer mientras se sube a su vehículo con placas del estado de Texas.

“Disculpe señora” le dice a la mujer mientras ella cierra la puerta del vehículo.

Cuando reabre la puerta, él le dice

La mujer lo ignora y se aleja del lugar dejando su basura en el estacionamiento.

El video fue publicado en Facebook y fue compartido por miles de usuarios más de 20 mil veces.

El subtítulo del video dice:

“Solo porque ya no estás en Texas no quiere decir que puedas destrozar Colorado… y hashtags como #keepitclean (mantenlo limpio), #dontmesswithColorado (no te metas con Colorado).