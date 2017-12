Así es como puedes lidiar con las malas contestaciones de tu hijo

(NOTICIAS YA).-Puede que tu hijo sea el más obediente de todos pero de pronto empezara a cuestionar todo, si es que no lo hace ya, y la dinámica entre ustedes cambiará.

Pues los niños van desarrollados su personalidad y formando su propio criterio, explica en su publicación la revista especializada.

Lo que provoca que se tornen un poco más gruñones y contradigan lo que les impones.

Tienes que saber que es completamente normal, porque están entrando en una etapa donde empiezan a cuestionarse muchas cosas.

No es un problema como tal pero, si la situación se sale de control, entonces se convierte en uno. Citando a la revista especializada, estas son 10 recomendaciones para lidiar con las contestaciones de tu hijo:

• No grites

• No lo tomes personal

• No entres en conflicto con él

• Indaga en lo que hay detrás de esa mala contestación

• No le des más importancia de la que amerita esa actitud

• Trata de explicarle por qué no debe hablarte así

• Hazle saber que no están permitidas las malas contestaciones

• Emplea un tipo de “consecuencia” por contestar mal

• No pierdas la cordura ni sobrerreacciones

• Toma en cuenta su opinión, siempre

Los pequeños pueden iniciar con este comportamiento incluso antes de la adolescencia. ¿Te has visto en una situación como esta?