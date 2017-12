Las estafas navideñas que afectan a los compradores cibernéticos

(NOTICIAS YA).- Es temporada navideña y año tras año los criminales se las ingenian con fin de apropiarse de los regalos que se compran en línea. Expertos dicen que los clientes no se deben dejar llevar solo por los precios bajos ya que estos podrían esconder otros engaños que pondrían en juego sus finanzas.

Es importante que todo cliente preste atención a los postales cibernéticos que visitan para hacer sus compras de esta manera podrían evitar sitios fraudulentos, correos electrónicos falsos o llamaras de estafadores que podrían dañarles las navidades. A continuación le ofreceremos varios ejemplos de estafas y cómo manejar la situación para no ser una víctima más.

Si recibes un correo electrónico con una confirmación de envío que no estabas esperando cuidado eso es una estafa, muchas veces podrías sentirte feliz porque recibiste un email de este tipo pensando que alguien querido le ha enviado algo pero la realidad es que detrás se encuentra un criminal esperando toda su información.

El Servicio de Correos de Estados Unidos (USPS por sus siglas en inglés) recuerda a los clientes que la agencia no realiza llamadas ni envía correos electrónicos para solicitar información de los destinatarios, sin embargo, si existe algún problema con una entrega o la necesidad de verificar información, un operador de USPS intentará visitar el lugar en persona.

Otros de los trucos que utilizan los criminales para apropiarse de dinero o información de los clientes es creando tiendas falsas en línea. Los criminales usualmente utilizan productos populares para la temporada navideña anunciando precios muy tentadores que podrían ser muy poco reales.

La navidad es la temporada favorita de los estafadores en línea.

Los expertos advierten a los clientes no comprar productos en un portal si no ha investigado el portal, el vendedor o leer testimonios de personas que ya han obtenido el producto. Otro de las pistas más necesarias a la hora de hacer una compra en línea es el llamado certificado de seguridad que se encuentra en la parte posterior de la dirección que comienza con Https:// si el portal no incluye la letra “s” luego del “Http” significa que ese portal no tiene seguridad y su información podría ser robada.

Si encuentras una oferta que solo se puede comprar mediante un clasificado como una página web de Craigslist o algún tipo de portal cibernético y el el vendedor dice que debes realizar una transferencia bancaria o utilizar algún servicio de consignación en línea deberías tener cuidado.

No envíes ningún tipo de dinero a personas que no conoces, la persona que creo el aviso clasificado podría ser un estafador que se encuentra en un país extranjero fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos y si eso es así posiblemente no podrías recuperar tu información o dinero. De igual manera si quedan en encontrarse para hacer una transferencia es recomendable hacerlo en lugares públicos o cuartos de seguridad ubicados en las comisarías.

Manténgase atento a todas las pistas que podrían evitar que se convierta en una víctima más de los criminales que se visten de “Grinch” para dañar las Navidades.