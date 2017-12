Farmacias de CA aún restringen anticonceptivos sin receta

(NOTICIAS YA).-Una nueva ley en California permite que las mujeres puedan comprar anticonceptivos en las farmacias sin necesidad de tener una receta del doctor.

A más de un año de que la ley entrara en vigencia, las mujeres dicen que todavía están luchando por obtener los medicamentos, en parte porque no pueden encontrar las farmacias que los tienen.

Un estudio publicado el martes en el ‘Journal of the American Medical Assn. encontró que solo el 11 por ciento de las farmacias de California dispensan anticonceptivos hormonales a las mujeres sin receta.

Los farmacéuticos no tienen que hacer uso de la ley y algunos son reacios a hacerlo porque les preocupa la responsabilidad, el personal adecuado y la falta de reembolso por el servicio, según el estudio.

También está en juego un problema de oferta y demanda, los farmacéuticos no quieren invertir en proporcionar el servicio si las mujeres no lo desean, pero las mujeres no saben que es una opción y no lo piden porque las farmacias no lo están ofreciendo.