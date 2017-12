Niño compra 500 dólares en juguetes con cuenta de su abuelo

(NOTICIAS YA).- Un niño de seis años compró 500 dólares en juguetes utilizando la cuenta de Amazon de su abuelo.

De acuerdo con WFTX, el pequeño Jacob estaba jugando con el iPad de su madre cuando entró a Amazon y un gran carro de juguete amarillo, con un costo de 374 dólares, llamó su atención.

Jacob no se detuvo allí, sino que también adquirió una pista para los pequeños carros que ya tenía en su casa.

Su abuelo Frank Giuliano se encontraba en su restaurante de Cape Coral, Teriyaki Madness, cuando recibió un paquete que no esperaba.

“Un día llegó un gran paquete. Era un carro de juguete y no tenía idea de dónde vino. Pensé que tal vez mi esposa lo compró para mi nieto esta Navidad y lo envió para acá por accidente”, narró el hombre.

“De hecho estamos un poco orgullosos de él (pero), al mismo tiempo, no puede quedarse con el carro. Tiene que trabajar por él”, continuó el abuelo, quien compartió sus planes de rifar los regalos para darle una lección a Jacob.

“Tuvimos que sentarlo. La expresión en su rostro cuando se enteró que no se quedaría con el auto no tiene precio. Él es el que sacará el nombre (del ganador) de la cubeta. Va a hacer feliz a otro niño y él aprenderá la lección de no volver a hacerlo”, finalizó Giuliano.

La rifa se celebrará el 17 de diciembre próximo. El primer lugar será acreedor al carro y el segundo a la pista de carreras.