Pensando que está en peligro: Pequeñito sale al rescate de su hermana

(NOTICIAS YA).- El video de una competencia de lucha se hace viral tras la aparición de un pequeño espectador.

Como se ve en el video, la competencia entre una niña y Ryan Prendergast, de cinco años, tuvo que ser detenida. Ryan logró tirar a la niña sin imaginar que tenía un hermanito muy valiente.

El menor no pudo soportar ver lo que estaba pasando en la mitad del gimnasio de la escuela por lo que salió corriendo gritando, “quítate de mi hermana”. El hermanito menor agarró la cabeza de Ryan para defenderla.

En medio de risas, aparece un adulto agarrando al héroe mientras el referí silba para comenzar de nuevo.

La madre de Ryan lo compartido en Facebook con el encabezado, ‘Eso es lo mejor que he visto en mi vida. Eso fue increíble”. Agregando, “Cuando la chica con la que luchas tiene un hermanito fuerte, no te metas con su hermana… no te arrepentirás de ver este video, promételo”.