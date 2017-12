Retiran colchones para niños ‘Dream On Me’ por riesgo de incendio

(NOTICIAS YA).-Se están retirando del mercado alrededor de 23,400 colchones para cunas y camas de niños porque representan un peligro de incendio, informó la Consumer Product Safety Commission (CPSC).

El fabricante Dream On Me, de Piscataway, N.J., ha emitido un retiro de sus colchones para niños pequeños, pues los productos no cumplen con el estándar de inflamabilidad federal obligatorio para los colchones.

Los colchones retirados se vendieron en una variedad de colores e impresiones con diferentes diseños.

Estos fueron vendidos en: Amazon.com, Kohls.com, ToyRUs.com, Walmart.com y Wayfair.com desde enero de 2016 hasta diciembre de 2016 por entre $40 y $ 90 dólares.

De acuerdo al informe del CPSC, estos son los conchones marca Dream On Me incluidos en el retiro de Mercado:

El número de modelo y la fecha de fabricación están impresos en una etiqueta en la parte superior central del colchón.

Aunque no ha sido reportada ninguna lesión, los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los colchones retirados y ponerse en contacto con Dream On Me.

El fabricante enviará una funda de colchón gratis para que el colchón cumpla con el estándar federal de inflamabilidad.

Si quieres contactar a la empresa, puedes llamar gratis al 877-201-4317 de 9:30 a.m. a 4 p.m. ET de lunes a viernes, o en línea en http://www.dreamonme.com.