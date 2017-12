Cineasta se confiesa culpable de abuso antes de que lo acusen

(NOTICIAS YA).- El cineasta Morgan Spurlock publicó en redes sociales un ensayo donde admite ser culpable de conducta sexual inapropiada.

Con el texto “I am part of the problem” (“soy parte del problema”), el director del documental “Super Size Me” se unió a la reciente ola de denuncias de acoso y abuso sexual por parte de hombres poderosos de Hollywood, aunque esta vez del lado del victimario.

“He llegado a entender después de meses de revelaciones que no soy un inocente testigo, también soy parte del problema. Si voy a presentarme a mí mismo como alguien que ha construido una carrera alrededor de encontrar la verdad, entonces es tiempo de que yo sea honesto también”, escribió.

LEE: Revela Salma Hayek que Harvey Weinstein la acosó y amenazó de muerte

De acuerdo con CNN, Spurlock relató el caso de una empleada a la que llamaba con apodos sugestivos, asegurando que no se daba cuenta de su ofensa hasta que la víctima se acercó exigiendo un arreglo monetario.

“Pagué por tener paz… por su silencio y cooperación. Sobretodo, pagué para permanecer siendo yo”, añadió.

El director también narró un encuentro sexual en la universidad con una mujer que posteriormente lo acusó de violación. Spurlock asegura que él pensaba que el encuentro había sido consensuado y que no supo qué hacer cuando la mujer comenzó a llorar durante el acto. Ella había indicado antes que no quería tener relaciones.

“Traté de reconfortarla, de hacerla sentir mejor. Yo creí que estaba bien, que se estaba sintiendo mejor. Ella creía que fue violada”, describió.

LEE: Weinstein niega haber acosado a Salma Hayek

En el polémico ensayo, Spurlock admitió también haber sido infiel a todas las novias y esposas que tuvo, beber en exceso y haber sufrido abuso sexual en la infancia.

De acuerdo con el autor, el ensayo es una disculpa y su intento por ser parte de la solución.

“Al reconocer y admitir abiertamente lo que he hecho para promover esta terrible situación, espero empoderar el cambio dentro de mí. Haré un mejor trabajo”, finalizó.