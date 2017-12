Controversia por rifa de rifle en colecta de juguetes no bélicos

(NOTICIAS YA).- Una campaña anual para recolectar juguetes no bélicos está causando controversia en Florida por el extravagante premio que decidieron rifar para incentivar a los adultos a donar, se trata de un rifle automático.

Con el objetivo de recaudar dinero para la campaña anual Toys for Tots, el vicepresidente de la Comisión del Condado de Hernando y dueño de American Gun and Pawn, Steve Champion, donó el gran premio para una rifa el pasado 18 de noviembre.

Se trató de un rifle semiautomático AR-15, lo cual generó una gran controversia y descontento con voluntarios y los mismos organizadores nacionales de la colecta de juguetes, que prohíben rifar armas.

Champion se dice “decepcionado” de que su donación haya sido criticada y considera que fue algo “totalmente apropiado”, destaca el Tampa Bay.

Sin embargo, para Ellen Ward, que se ofreció como voluntaria para la organización benéfica en el pasado, fue sorprendente ver la convocatoria de Toys for Tots en una publicación en Facebook que anunciaba como “gran premio” el rifle.

“La organización Toys for Tots es tan estricta para no regalar pistolas de juguete, así que esto me sobrepasó”, dijo Ward, quien se contactó con la fundacional nacional para denunciar el caso.

La organización nacional, Marine Toys for Tots Foundation, prohíbe específicamente rifar armas como una recaudación de fondos.

David Cooper, vicepresidente adjunto de operaciones de la organización benéfica en Triangle, Virginia, destacó que hay dos problemas entorno a la rifa.

“El primer problema que tuvimos fue la rifa de un arma”, dijo Cooper. “No apoyamos eso”.

Explicó que el segundo problema fue que no estaba claro desde las redes sociales qué organización realizó la rifa, si la Marine Corps Reserve o Toys for Tots. Es la Reserva del Cuerpo de Marines la que dirige la campaña nacional de juguetes todos los años.

Tras la denuncia, Cooper se comunicó con el representante de Toys for Tots en Spring Hill, Tony Akins, quien dijo que se disculpó ante la sede nacional.

“Cometí un error”, dijo Akins. “Estaba tratando de conseguir juguetes para niños”.

Cooper advirtió a los organizadores de Spring Hill que no rifen armas en el futuro y que no vinculen ese esfuerzo con Toys for Tots. Destacó que no rechazan a las personas que quieran ayudar, pero hay que tener criterio.

Incluso agregó que si dentro de los juguetes recolectados encuentran uno que pueda confundirse con armas reales, simplemente no los distribuyen.

Finalmente la campaña local recolectó más de 600 juguetes. Además, aseguran que el ganador de la rifa también pasó una verificación de antecedentes y fue legalmente capaz de tomar posesión del arma, detalla Tampa Bay.