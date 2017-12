Lo mitos falsos de la gripe en el embarazo

(NOTICIAS YA).-Existen algunos mitos sobre la gripe en el embarazo, muchos de los cuales te podrían causar preocupaciones innecesarias.

Durante el embarazo eres propensa a contagiarte del virus pero, al igual que cualquiera, sucede con el contacto con otras personas enfermas.

Si bien es cierto que en esta etapa se requiere mayor cuidado, la enfermedad viral no supone mayor riesgo para la futura madre, según la publicación del portal de noticias Pulzo.

Citando a la fuente, según la revista Mi bebé, estos algunos mitos falsos sobre la gripe en el embarazo que no deben asustarte:

• Si la futura madre tiene gripe, el bebé también la tiene o la adquiere al nacer.

• Tener gripe en el embarazo se considera como alto riesgo.

• La gripe puede causar prpblemas en el sistema respiratorio del bebé.

• Tener gripe puede conducir a un aborto.

Por otra parte, estos son algunos de los mitos verdaderos que debes atender:

• La gripe durante el embarazo se puede prevenir con la vacuna contra la influenza. Vacunarse no representa ningún riesgo para la embarazada.

• Aunque tener gripe no se considera de alto riesgo, es necesario extremar cuidados para que no se convierta en una sobreinfección que pueda amenazar tu embarazo.

• Una buena alimentación e hidratación, puede hacer que el virus de la gripe salga más rápido.

• Hay que evitar la automedicación y solo tomar los medicamentos recetados por tu médico.