Weinstein niega haber acosado a Salma Hayek

(NOTICIAS YA).- Harvey Weinstein negó las acusaciones que hiciera la actriz mexicana Salma Hayek en su contra, quien aseguró que fue víctima de acosos y amenazas por parte del productor hollywoodense.

Weinstein incluso afirmó que él impulsó la carrera de Hayek con la película “Frida” y que gracias a él Jennifer Lopez no fue la protagonista de la cinta que le valió una nominación al Óscar a la mexicana.

“Mientras Jennifer Lopez estaba interesada en interpretar a Frida, y en ese momento era una estrella más grande, el señor Weinstein anuló a otros inversionistas para respaldar a Salma como líder. Miramax puso la mitad del dinero y pagó impresos y publicidad; el presupuesto total fue de 12 millones de dólares”, dijo Weinstein a través de un comunicado de su abogado.

En la columna publicada en The New York Times, Salma Hayek aseguró que el productor insistía en ponerla en cada vez más escenas sexuales.

“El señor Weinstein no recuerda haber presionado a Salma para realizar una escena gratuita de sexo con su coprotagonista femenina y no estuvo para la filmación. Sin embargo, era parte de la historia, pues Frida Kahlo era bisexual y la mayoría de las escenas de sexo en la película fueron coreografiadas por la señora Hayek con Geoffrey Rush”, asegura el comunicado.

“Todas las acusaciones sexuales descritas por Salma no son precisas y otras personas que fueron testigos de los hechos tienen una versión diferente de lo sucedido”, continúa el documento.

El comunicado finaliza diciendo que, a pesar de las circunstancias, Weinstein sigue considerando a la veracruzana como una de las mejores actrices.

“El señor Weinstein considera a Salma Hayek como una actriz de primera categoría y la incluyó en varias de sus películas, incluyendo Once Upon a Time in Mexico, Dogma y Estudio 54. Estaba muy orgulloso de su nominación al Óscar como Mejor Actriz para Frida y continúa apoyando su trabajo”, concluye.

