Gesto altruista de Guillermo del Toro conmueve a las redes

(NOTICIAS YA).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro está dando de qué hablar en redes sociales, no por su premiada cinta “The Shape of Water” sino por un gesto altruista que ha conmovido a los internautas.

Una usuaria de la plataforma Twitter le pidió al director ayuda para compartir en sus redes sociales un mensaje donde solicitaba ayuda para una amiga.

A través de la cuenta @MonicaOP, la joven indicó que su amiga se encontraba recaudando 900 dólares para poder pagar una biopsia y corroborar que el cáncer que padeció no había regresado. Su seguro no cubría este procedimiento.

Del Toro no solo respondió a la petición, sino que sorprendió a la mujer diciéndole: “ya está pagado”, lo que detonó gran cantidad de comentarios de agradecimiento y alegría entre sus seguidores.

Ya esta pagado. ;) — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 14, 2017

Cabe destacar que tras el devastador terremoto registrado el pasado 19 de septiembre en México, Del Toro ofreció su cuenta de Twitter para enlazar a las personas que necesitaban mandar un mensaje a sus familiares o verificar el estado de alguna persona en la capital mexicana.

