Las Cruces podría aprobar resolución en apoyo a migrantes

(NOTICIAS YA).- Caminar por las calles de esta ciudad próximamente podría ser más seguro sin importar su estatus migratorio.

Para Gisela Ruiz, el miedo de ser separada de su familia, podría desaparecer si una resolución es aprobada.

“Es para mí importante el que esta ley me va a proteger a mí el poder estar un poco más con mis con mis hijas, un poco más protegida y un poco más segura” asegura Ruiz.

Lupita Martínez se encuentra en una situación parecida, ya que aparte de que pronto perderá su permiso de DACA, su familia se encuentra viviendo en el país sin papeles.

“Es muy importante para mi soy dreamer, eso me afecta a mí y a mi familia, es la manera de proteger a mi familia de no sentir miedo cada vez que ellos van a salir a pagar un bill o que nos llegue a parar la policía que les lleguen a pedir los papeles y pues corren el riesgo de que me los quiten” dice Martínez.

Y es que la próxima semana el cabildo de esta ciudad decidirá si proteger a los que no cuentan con documentos requeridos en el país.

“Cualquier persona que trabaja para la ciudad de las cruces, específicamente el departamento de policía no va a esforzar leyes federales migratorias no va a preguntar por papeles, la gente debería de sentirse segura en su propia comunidad” asegura Joanna Bencomo, miembro de la organización CAFE.

La resolución será puesta a votación el próximo lunes el próximo lunes 18 de diciembre en el ayuntamiento de Las Cruces.

Reportando para noticias ya, Priscilla Ríos Univisión.