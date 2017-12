Fanático con cáncer terminal tendrá una despedida galáctica

(NOTICIAS YA).- Un veterano con cáncer terminal podrá cumplir su último deseo gracias a los médicos y bomberos de su localidad.

Ron Villemaire podrá ver la más reciente cinta de la saga “Star Wars”, “The Last Jedi”, después de que su hija hiciera una petición pública para cumplir el sueño de su padre, quien padece cáncer de colon en etapa 4.

VIDEO: Fanáticos de Star Wars salen furiosos de una sala de cine

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el veterano de la Fuerza Aérea se encuentra internado en Bedford, New Hampshire. Es un gran fanático de “La Guerra de las Galaxias”, pero por su condición no puede trasladarse a un cine ni sentarse en una butaca.

Tras la petición de su hija, los departamentos de Bomberos de Bedford y New Boston trasladarán este sábado a Villemaire a un cine a bordo de una ambulancia, para después situarlo en una cama de hospital para disfrutar de la cinta.

VIDEO: Así serán los mundos de Star Wars en los parques de Disney

En la sala estarán disponibles médicos para cuidar del hombre, así como su familia y amigos. Personajes de la popular saga espacial como el villano Darth Vader o sus fieles Stormtroopers harán una aparición especial en la proyección.

Asimismo, representantes de la Fuerza Aérea se darán cita en la función para agradecer a Villemaire por sus años de servicio.