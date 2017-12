Las mejores tarjetas de regalo para las fiestas

(NOTICIAS YA).- Comprar regalos puede ser algo frustrante ya que puede pasar que a la persona no le agrade, no sea de su talla, no se adapte a sus necesidades, que no le guste o que simplemente no era lo que quería de regalo.

Por este motivo, se aconseja evitar meterse en problemas y acudir a lo más accesible al momento de complacer con un regalo a un familiar o amigo. La Comisión Federal de Comercio especifica los diferentes tipos de tarjetas de regalo: están la de los comercios, que son de tiendas y restaurantes y solamente se pueden utilizar en los establecimientos asignados o están las emitidas por los bancos, las cuales se aceptan en la mayoría de lugares.

Según un estudio realizado por WalletHub.com, las tarjetas de regalo que ocupan las primeras posiciones son:

1- iTunes

2- Amazon

3- Walmart

4- Target

5- Best Buy