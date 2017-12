Enfrenta cárcel por asesinar al abusador de su novia y no se arrepiente

(NOTICIAS YA).-Un hombre de Luisiana fue encontrado culpable, el pasado 14 de diciembre, del asesinato del acosador y abusador sexual de su novia cuando ella era niña, cometido en 2015.

Jace Crehan no testificó ante la corte, pero los presentes pudieron escuchar una grabación en la que él declaraba a la policía no estar arrepentido de sus actos, ni siquiera sentir algo de culpa, reporta The Advocate.

En 2015, Crehan estranguló y apuñaló a Robert Noce Jr., quien fuera pareja sentimental de la mamá de su novia, Brittany Monk. Durante su infancia, durante 10 años, Noce abusó sexualmente de ella.

No obstante, cuando Noce fue acusado de abuso sexual, solo recibió una sentencia de 5 años en libertad condicional.

Crehan creía que el sistema de justicia le había fallado a su novia, y decidió tomar justicia por su propia mano.

El joven en un inicio indicó a las autoridades que había sido él quien, por sí solo, había asesinado a Noce, no obstante la verdadera historia salió a la luz.

La pareja atacó a Noce en su habitación, en julio de 2015, poco después de la sentencia de libertad condicional. Mientras Crehan lo estrangulaba, Monk lo golpeaba repetidamente. El plan original no era matarlo, pero cuando Noce intentó atacar a Monk, Crehan la defendió apuñalándolo, lo cual acabó con la vida del hombre de 47 años.

Monk, quien estaba embarazada al momento del asesinato, (20) se declaró culpable de homicidio involuntario este año, enfrenta hasta 40 años de prisión; mientras Crehan (23) espera sentencia y enfrenta hasta cadena perpetua tras las rejas.

En comunicación con The Advocate, Crehan espera que su caso tenga resultados similares al de Gary Plauche, un sujeto que en los 80s disparó y mató al violador de su hijo, recibió una sentencia de libertad condicional.

El hijo de Plauche, Jody, quien fuera defendido por el asesinato cometido por su padre, ha acudido a las audiencias de Crehan para ofrecer su apoyo, a pesar de que no aprueba la justicia por propia mano.