Géminis: Enero parece un mes más pesado pero la paciencia te ayudará

(NOTICIAS YA).-En este mes de enero, bastante calma y seriedad, te sentirás un poco en desventaja con respecto al ambiente general.

Tienes el privilegio de la ligereza y el optimismo. Serás confrontado, durante las próximas semanas, a realidades que te demandarán un esfuerzo de concentración y de compromiso.

Tu entorno podría perderte cuentas sobre tu forma de abordar una discusión.

Será preciso aclarar las cosas y encontrar un terreno de entendimiento.

Esto podrá parecerte lamentable pero de esta manera podrás no solamente evitar malentendidos, sino también mejorar considerablemente la calidad de tus contactos.

Tienes todo por ganar y podrás encontrar rápidamente diálogos felices y la complicidad que tanto aprecias.

Tus amores se desarrollan en un ambiente más serio que lúdico, más constructivo que despreocupado. El resultado no depende sino de tu actitud. Ya sea que tomes tus responsabilidades, ya sea que continúes divirtiéndote…solo.

Las cuestiones relacionadas a la organización de tu hogar estarán en el primer plano de tus preocupaciones. Tu pareja se mostrará muy determinado para crear alrededor tuyo un ambiente confortable, propicio al bienestar de cada uno.

Si eres soltero no es la hora para los jugueteos y los nuevos encuentros, no están en el programa de este mes. Piensas más en establecer una relación seria y hecha para durar. No tendrás por lo tanto deseos de comprometerte a la ligera y te colocarás en actitud de observador.

Enero es un mes que tal vez te parecerá más pesado y serio de lo común. Menos balances y proyectos, será la oportunidad para iniciar sobre buenas bases en tus relaciones con tus allegados.

Debes dar prueba de paciencia.

Desde febrero, el ambiente encontrará más ligereza.