Casa rodante termina destruida por incendio en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Investigadores del Departamento de Incendios del Condado Clark dijeron que están intentando descifrar la causa de las llamas en una casa rodante el sábado en Las Vegas.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:19 a.m. en Desert Paradise Mobile Home Park ubicado al 4070 de Las Vegas Boulevard, cerca de Nellis Boulevard.

Los bomberos declararon que al llegar encontraron una casa rodante completamente en llamas. A pesar de que pudieron controlar el fuego para las 11:35 a.m., la casa rodante ya estaba destruida.

Entraron al hogar pero no encontraron a nadie, al parecer esta casa estaba abandonada. No se reportaron heridos en este incendio y aún los daños de la propiedad no han sido estimados.