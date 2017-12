VIDEO: Fuertes imágenes del asesinato contra exagente de Colorado

(NOTICIAS YA).- El exagente del Sheriff en Arapahoe, Mark Bidon de 50 años, fue asesinado el pasado 29 de octubre fuera de la comisaría del condado y ahora se han revelado las imágenes del incidente. La escena es fuerte pues aún no quedan claras las intenciones de Bidon pero hay varias opiniones oficiales que respaldan a los oficiales que atacaron ante una amenaza de agresión.

Durante la noche del domingo 29 de octubre, el exagente Bidon se encontraba estacionado fuera de la comisaría de Arapahoe, estuvo por mucho tiempo por lo que le piden que se identifique y que explique su presencia. Ante la negativa, uno de sus compañeros acudió a la ventanilla con la cámara corporal encendida y así captó el intenso momento.

Mark Bidon nunca se movió del aiento del piloto de su auto. Los oficiales le pidieron que explicara su presencia. Todos sabían que Bidon estaba armado. Su silencio y movimientos extraños alertaron a los agentes que le pidieron que no se moviera.

“No te muevas ni una pulgada. Mark, ¿qué estás haciendo? No, no, no, no”, gritaron los agentes que dispararon al sentirse amenazados.