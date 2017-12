VIDEO: Los 7 mejores árboles de Navidad en EE.UU.

(NOTICIAS YA).- Desde el más pequeño hasta el más grande esperan con ansias el mes de diciembre para vivir en carne propia la tradición que se lleva a cabo en cualquier parte de Estados Unidos ¡El árbol de Navidad! Hay pequeños, grandes y gigantes. Algunos son decorados con ornamentos y otros solo con luces. Conoce a continuación cuales son los 7 mejores árboles de Navidad.

1. The Rockefeller Center Tree – Nueva York

Este es el árbol de Navidad más famoso no solo de la ciudad, sino de toda América. La mayoría de estos árboles navideños tienen alrededor de 65 pies de alto y 35 de ancho. Fue en 1931 que por primera vez se instaló un árbol de Navidad en New York, sin embargo fue hasta 1933 la primera ceremonia oficial con la iluminación.

2. The National Christmas Tree – Washington, D.C.

Los residentes y turistas declaran este árbol de Navidad como uno de los favoritos. Su aparición ha sido una tradición desde 1923. Este es uno de al menos 56 árboles de los cinco territorios del Distrito de Columbia.

3. The U.S. Capitol Christmas Tree – Washington, D.C.

Este es el árbol de Navidad del Capitolio de Estados Unidos, más conocido como “El árbol del pueblo”. En 1964 fue la primera vez que se llevó a cabo esta tradición.

4. The Delray Beach Christmas Tree – Florida

Ubicado en el Old School Square de la ciudad, mide alrededor de 100 pies de alto y fue adornado con 5.500 luces.

5. The Dallas Galleria Christmas Tree – Texas

Ubicado dentro de un centro comercial es una de las mejores atracciones de esta temporada en Texas. Se cree que está cubierto por 10.000 adornos y 250.000 luces, mide 95 pies de altura y esta al centro de una pista de patinaje

6. The Faneuil Hall Tree – Boston, Massachusetts

El árbol más alto de Nueva Inglaterra se encuentra frente al famoso mercado de Faneuil Hall. Tiene aproximadamente 85 pies de altura y se utilizaron 350.000 luces para decorarlo.

7. The Circle of Lights Tree – Indianapolis, Indiana

No es un árbol es sí, pero luce como uno de Navidad. El Círculo de Luces es creado por 52 filas de luces con 242 pies de alto que están conectadas al Monumento de Soldados y Marineros.