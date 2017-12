El top 10 de las #Ladies más controversiales del 2017

(NOTICIAS YA).- El año 2017 no fue tan popular si de #Ladies hablamos. En el 2016 sin duda las mujeres se robaron más la atención con historias como la de LadyCoralina y Lady100Pesos.

Todo indica que las mujeres están teniendo más cuidado tras ver un celular. Sin embargo, una que otra se olvida de las redes sociales y terminaron haciéndose viral. Tal es el caso de las siguientes mujeres y uno que otro hombre que se coló en el título de #Lady.

La número uno se la lleva Carla Frías, o “Ladygüera” quien se hizo tan popular y todo por mercadotecnia. En esta ocasión la actuación de Carla fue tan real que la gente se le echó encima sin imaginar que se trataba de publicidad para una cervecería.

En su discurso de un minuto supuestamente discrimina a la modelo que está parada detrás de ella, porque ocuparía su lugar en la toma.

VIDEO: LADYGÜERA DISCRIMINA A MODELO POR SER “PRIETA”, PERO NO ES LO QUE PARECE

El número dos se lo lleva una mujer amante de la pizza. Con el título de “LadyPizza”, la mujer exigía una pizza gratis que tenían como promoción en Little Caeser en Monterrey. El problema fue que por tanta línea, la hora de la promoción terminó y no alcanzó su comida gratis. La forma de reclamar la viralizaron.

VIDEO: MUJER EXIGE RESPETEN PROMOCIÓN Y SE VUELVE #LADYPIZZA

La número tres es para dos hombres que se transformaron en LadyAnaGabriel y LadyFlans. En dos conciertos diferentes, los teléfonos celulares fueron la herramienta perfecta para hacer viral la emoción de dos fanáticos. El primero fue en un concierto de Ana Gabriel con la canción “Ay Amor” y el segundo fue en un concierto de Flans. Muchos alegaban que tenían más ritmo que #LadyWuuu.

VIDEO: COMIENZA LA COMPETENCIA #LADYANAGABRIEL VS. #LADYFLANS

Pero quien llegó con más ritmo es LadyMilitar quien se lleva el puesto número cuatro. La joven cautivó con un “perreo” dirigido a miembros del ejército mexicano durante los festejos de Semana Santa, en un lugar turístico en San Carlos en el estado de Sonora

VIDEO: #LADYMILITAR VIRAL TRAS BAILAR SOBRE UN VEHÍCULO DEL EJÉRCITO MEXICANO

En el número cinco esta la empleada de Cinemex que agredió física y verbalmente a una niña que entró al área común del cine para vender dulces para mantenerse. Sofía, LadyCinemex gritó: “a ver si la niña viene y está aventando sus porquerías”.

VIDEO: EMPLEADA DE CINE AGREDE A NIÑA POR VENDER DULCES, LA LLAMAN #LADYCINEMEX

Los políticos sin duda fueron los más populares en esta terna. La número seis es LadyTrump. La diputada local de Zacatecas, México, recibió críticas de ciudadanos tras asegurar que “los mexicanos migrantes están involucrados en cuestiones muy vergonzosas en Estados Unidos y por eso Trump debe aplicar políticas antiinmigrantes“, lo que llevó a que el video donde realiza las declaraciones se hiciera viral.

VIDEO #LADYTRUMP DIPUTADA MEXICANA A FAVOR DE DEPORTACIONES

El número siete es para El político mexicano Gerardo Fernández Noroña mantiene una campaña de desobediencia civil en la que se niega a pagar los impuestos al gobierno federal. LadyBoing decidió pagar 50 centavos menos de un jugo marca Boing, pues se negó a pagar el impuesto y entre cámaras de televisión se enfrentó contra los cajeros y responsables de la tienda de autoservicio.

VIDEO: #LADYBOING, EL POLÍTICO MEXICANO QUE SE NEGÓ A PAGAR UN JUGO

Otra diputada en el puesto número ocho es LadyNoMeAlcanza. Luego de que declaró que no le alcanza el dinero que gana como diputada federal en México, la priista Susana Corella Platt se hizo famosa como “lady no me alcanza”, a pesar de que el salario en su puesto es unas 60 veces mayor que el de un obrero.

VIDEO: DIPUTADA #LADYNOMEALCANZA OFRECE DISCULPAS A MEXICANOS

Para el puesto número nueve se lo otorgamos a LadySayayin, pues la mujer y sus iracundos gritos por el cambio de un juguete de Dragon Ball en una tienda especializada llamaron la atención en el internet.

VIDEO: HISTERIA POR UN MUÑECO LA CONVIERTE EN #LADYSAYAYIN

Y el numero 10 aunque no lo crean fue LadyCoralina quien aunque salió en el 2016 la gente aun la buscaba en el 2017 para saber cuál había sido el desenlace.

VIDEO: ASEGURAN QUE #LADYCORALINA SÍ SE CASA Y LOS MEMES APARECEN