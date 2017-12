Genera controversia posible cierre de primaria en El Paso

(NOTICIAS YA).- Medio de transporte, educación entre otras cosas son las preocupaciones que enfrentan padres de familia de la primaria Burnet.

Para Sandra Nava, la noticia de un posible cierre de la escuela ubicada en la avenida Thomason, genero bastante molestia.

“Es que no es nomas una escuela es nuestra escuela es de aquí o sea para otros niños que vengan o sea no tienen por qué cerrarla, ni nos avisaron, nomás vinieron ayer, y tenían una junta, si no es por la escuela no nos enteramos de la junta y dijeron que si nos mandaron textos, emails, nos llamaron y no es cierto a nadie le avisaron, fue una cosa de repente” asegura Nava.

Además de que le preocupa que la situación genere problemas en la educación de su nieta, la cual cursa su cuarto año en esa escuela.

“Dijeron que porque había muy pocos niños, y que iban a cerrar 20 escuelas más, si a 15 estudiantes no les enseñan bien imagínate a 20 estudiantes en un salón, qué tal si cuando no tienen transporte como le vamos a hacer, no se ponen a ver, no están pensando en los niños”

El Distrito Escolar de El Paso, asegura que la decisión de cerrar esta primaria es por el bajo número de estudiantes que presenta, además de que les ahorraría dinero que podrían utilizar en otras actividades.

“El consolidar una escuela como Burnet nos ahorra un 1, 300,000 dólares anuales, ese dinero se usaría para continuar los proyectos nuestras iniciativas estudiantiles, también para subir los salarios de empleados cosas como esas que nos pueden ayudar y en las que estamos batallando un poco” dijo Gustavo Reveles vocero de EPISD.

Para el distrito la solución es que estudiantes de Burnet se trasfieran a las primarias más cercanas, además de ofrecerles servicio de transporte a los padres.

“Tenemos escuelas que están en menos de dos millas de esa escuela, sabemos que la consolidación de cualquier escuela es algo que es un tema difícil pero es necesario para nuestro distrito” aseguro Reveles.

Cabe destacar que este cierre no es oficial todavía, ya que la mesa directiva del Distrito Escolar de El Paso, aún tiene que aprobar esta decisión.

Para Noticias ya, Priscilla Rios, Univisión.