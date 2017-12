Leyes migratorias separan a una familia y la tecnología los une

(NOTICIAS YA).- Mientras un padre de familia se encuentra en un hospital de Odessa, Texas, su esposa e hijos en Ciudad Juárez están anhelando que un día vuelvan a estar juntos nuevamente.

“Ellos son mi motor de cada día para levantarme para moverme en el andador para poderme parar yo solo para empezar a mover la pierna ahí los tengo en las fotos todos los días me levanto y me encomiendo a ellos y a Dios”, Jonathan Padilla.

Un accidente de trabajo y las estrictas leyes de emigración de este país han dejado a un hombre recuperándose por más de dos meses solo en el Hospital Centro Medico en Odessa mientras que su familia en Ciudad Juárez lo extrañará en esta navidad

“Yo nomas quiero que él sepa que aunque a nosotros no nos separa más que un río pero aunque ese río se interponga entre él y nosotros, nosotros estamos con él”. Liliana Monge de Padilla.

Jonathan Padilla es uno de los muchos hombres que emigran al área del Permian Basin para así trabajar en la industria petrolera con el sueño de conseguir una mejor vida para él y su familia. Sin embargo, con este sueño llegan muchos riesgos. En el caso de Jonathan fue impactado por un tracto camión.

“Pues es que me accidente el cuatro de octubre y mi esposa como no tiene papeles, migración nomas le dio ocho días ella vino y pues se tuvo que ir y pues a mí no me han dejado salir desde entonces”.

Los cuatro pequeños de Padilla no han podido ver a su padre durante este tiempo pero la tecnología ha permitido la comunicación entre ellos. Y es precisamente la misma tecnología la que logró un cumpleaños espectacular para este hombre.

Liliana pidió a través de FB que visitaran a su esposo en su cumpleaños ya que estaría solo. Exitosamente reunió a más de 25 extraños en su cuarto de hospital llenándolo de regalos y principalmente compañía.

Mientras tanto el próximo festejo también estará lejos de su familia, “si no va a pasar la navidad con nosotros para que pase la siguiente navidad con nosotros para que no estemos separados”.

De acuerdo a Padilla después de su accidente sometió la aplicación de residencia para su esposa así como para sus niños aunque aún no ha recibido ningún tipo de noticia por parte de las autoridades de migración.

“Te amo mucho y que un día te separaste de nosotros porque tenías que trabajar porque tenías que mandarnos dinero”.

Y son estas muestras de amor las que motivan a Jonathan para que pronto este con ellos en Juárez. “Pues voy a ir pero aunque no pueda caminar hasta en la silla de ruedas pero llego al altar con ella”.

Esta es tan solo una de las miles de historias que se viven día con día en este país. Durante estas fechas navideñas hay que agradecer por lo que tenemos y nunca subestimarlo. Con imagines y ayuda de Raúl Morales, informó Tony Castaneda.