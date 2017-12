¿Maluma o J Balvin? ¿Quién cantará el tema oficial del mundial?

(NOTICIAS YA).- Desde hace algunos meses los cantantes: Maluma y J Balvin suenan con gran fuerza para dar voz al tema oficial de Copa Mundial de Futbol de 2018. Hasta la fecha no se ha confirmado a ninguno de los cantantes dará la voz para ambientar la justa de Rusia.

La información filtrada en algunos medios, es tanta la insistencia de los representantes artísticos de los colombianos que los encargados de la Federación optaron por solicitarles una presentación para elegir el mejor tema.

Desde hace varias semanas Maluma ha sido considerado como el candidato más fuerte para este proyecto, incluso se rumoró que el tema sería interpretado junto a su colega Bad Bunny.

Esta no sería la primera vez que un colombiano sea el encargado de interpretar la canción oficial del Mundial, pues Shakira ya tuvo ese privilegio con el tema: “Waka-waka, This time for Africa (Ésto es África)”.