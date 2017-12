Mamá más joven: Cecilia se encuentra en recuperación

(NOTICIAS YA).- Falta poco para conocer los resultados de la operación a la que se sometió nuestra mama más joven, pero por el momento ella continua en recuperación.

Luego de pasar varias horas en El Paso Cosmetic Surgery, Cecilia fue dada de alta, su recuperación será larga pero obtendrá los resultados que tanto deseaba.

“Estoy aquí en mi casa recuperándome, es un poco difícil, si es muy doloroso, pero cada día es un poco mejor y gracias a dios tengo la ayuda de mi mama” asegura Cecilia.

Situación que la mama de Cecilia asegura fue bastante sencilla, ya que el doctor Ozan Sozer le dio instrucciones de cómo cuidar de ella los primeros días.

“Fue más fácil de lo que yo me imaginaba fíjate, yo pensé que iba a ser mas difícil, incluso le dije que ocupara a una persona profesional como una enfermera o algo así y ella me dijo no mami yo quiero que tú me cuides y me dieron todas las instrucciones en la clínica y seguimos todas las instrucciones al pie de la letra y todo salió bien” dice Elena Varela, mamá de Cecilia.

Sin embargo para Cecilia el principio de su recuperación fue complicado.

“Se nos ocurrió la idea de rentar un reclinable es más cómodo para mi dormir, también me he estado tomando mis medicamentos y haciendo un tratamiento de respiración que me dijo el doctor, árnica me dio unas pastillas para la inflamación y unas inyecciones que me tengo que estar poniendo en cada pierna diaria para que no se me vayan a hacer coágulos de sangre” dice Cecilia.

Y aunque tomaran varios meses en notarse resultados, Cecilia ya a podido notar cambios en su cuerpo.

“Dijo el doctor que iba a tomar de 3 a 6 meses para ver los resultados, pero si por el ejemplo en mi busto si veo el cambio, en mis brazos, mi abdomen pues ya no está flácido, ya se ve planito pero todavía muy hinchado pues si estoy emocionada ya quiero que pasen los tres meses para ya ver los resultados así al cien”.

Reportando para noticias ya, Priscilla Rios, Univisión.